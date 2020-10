Pietro Lombardi (28) outet sich als Henrik-Fan! Auch der DSDS-Star gehörte in der jüngsten Love Island-Staffel zu den fleißigen Zuschauern – und Kommentatoren. So gab der Musiker zu beinahe jeder Folge seinen Senf im Netz dazu. Top-Thema Nummer eins war natürlich Henrik Stoltenberg, der sich in der Kuppelshow so manchen Fehltritt leistete. Obwohl er zuvor ordentlich gegen den Casanova ausgeteilt hatte, scheint der "Cinderella"-Interpret große Sympathie für den Personal Trainer zu hegen: Pietro will sich mal privat mit Henrik treffen!

Das plauderte Henriks "Love Island"-Partnerin Sandra Janina jetzt im Promiflash-Interview aus. Allzu begeistert scheint sie von der Aktion jedoch nicht zu sein! Der Grund: Sie findet Pietros Verhalten scheinheilig: "Dass ein Pietro Lombardi öffentlich auf eine Beziehung wettet und dann im Nachhinein mit Henrik schreibt: 'Ja, lass uns treffen' – [das ist einfach eine] Doppelmoral, das finde ich nicht in Ordnung", wetterte die Blondine. Doch werden die Männer sich wirklich treffen? Bisher gab es dafür keine weiteren Anzeichen.

Und wie ging es Sandra allgemein damit, dass Pietro und andere Promis ihre "Love Island"-Staffel so fleißig kommentiert haben? "Was willst du machen? Die haben halt auch ihre Meinung. Wenn sie meinen, die öffentlich kundtun zu müssen, dann sollen sie das machen", betonte die Studentin.

RTL2 Sandra und Henrik, "Love Island"-Kandidaten 2020

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina im Oktober 2018 in Erfurt

