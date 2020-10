Geht da wieder was zwischen Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29)? Rund zwei Jahre lang gingen der Keeping up with the Kardashians-Star und der Rapper gemeinsam durchs Leben. Aus ihrer Beziehung ging sogar eine gemeinsame Tochter, die kleine Stormi Webster (2), hervor. Für sie versuchen Kylie und Travis nach wie vor gemeinsam als Eltern da zu sein. Doch in letzter Zeit häufen sich die Gerüchte, dass sich zwischen den beiden wieder mehr entwickelt haben könnte. Jetzt teilte Kylie sogar ein gemeinsames Foto!

Auf Instagram veröffentlichte die Beauty-Unternehmerin nun zwei Bilder von sich und Travis, auf denen sie sehr vertraut wirken. Während die 23-Jährige cool posiert, steht der Sänger lässig dahinter und neigt seinen Kopf an ihre Schulter. Unter dem Beitrag häufen sich die Fragen der Fans. "Seid ihr wieder zusammen?", wunderten sich gleich mehrere User. Könnte der Kommentar von Kylies Halbschwester Khloé (36) vielleicht einen Hinweis darauf geben? Sie schrieb "Das geht mir ins Mark" und versah diese Aussage mit fünf sabbernden Emojis.

Kylie und Travis bezogen zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus bisher noch keine Stellung. Zuletzt hieß es jedoch, dass Kylie sich sogar vorstellen könne, weiteren Nachwuchs mit Travis zu bekommen. "Kylie möchte definitiv mehr Kinder, sie weiß jedoch noch nicht, ob mit Travis. Aber es liegt im Bereich des Möglichen!", plauderte ein Insider gegenüber US Weekly aus.

ActionPress/enewsimage Travis Scott, Kylie Jenner und Tochter Stormi Webster

Instagram / kyliejenner Travis Scott und Kylie Jenner im Oktober 2020

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-Star

