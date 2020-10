Wow, Selma Blair (48) zeigt jetzt, was für eine tolle Figur sie hat! Die Schauspielerin musste in den letzten Jahren einige gesundheitliche Rückschläge einstecken, die sie und ihren Körper sehr belasteten: Sie leidet unter Multipler Sklerose. Für den "Natürlich Blond"-Star scheint es aber langsam wieder bergauf zu gehen, da er seit ein paar Monaten wieder ohne Krücke spazieren gehen und sogar reiten kann. All diese Aktivität hat sich auch bezahlt gemacht, denn: Auf einem neuen Foto wirkt die Mutter eines Sohnes ultragut in Form!

Nur in einen schwarzen Badeanzug gekleidet, posiert Selma vor einer Fensterfront. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper perfekt in Szene. Dass sie bereits 48 Jahre alt ist, ist bei diesem Anblick fast nicht zu glauben. Zu ihrem Bild auf Instagram schreibt die US-Amerikanerin: "Wasser, Wasser – vergesst nicht, es zu trinken." Damit spielt die "Eiskalte Engel"-Darstellerin wohl auf die große Flasche des Getränks an, das sie in der Aufnahme in einer Hand hält.

Allerdings macht Selma nicht nur mit Wasser posierend eine gute Figur, sondern auch darin schwimmend. Das stellt sie erst vor knapp zwei Wochen mit einem weiteren Bild unter Beweis. Auf diesem Schnappschuss zeigt sich der Kinostar, wie er klitschnass am Rand eines Pools seine Muskeln spielen lässt.

Getty Images Selma Blair bei den Oscars 2019

Getty Images Schauspielerin Selma Blair

Instagram / selmablair Selma Blair im Oktober 2020

