Es will einfach keine Ruhe um Michael Wendler (48) einkehren! Vor knapp zwei Wochen verkündete der Schlagersänger sein DSDS-Jury-Aus und sorgt seitdem durch das Teilen von Verschwörungstheorien zur aktuellen Lage für Ärger. Doch diesmal ist nicht etwa ein fataler Post des "Egal"-Sänger verantwortlich für erneutes Aufsehen, sondern das Malheur eines TV-Senders. Am vergangenen Wochenende wurde nämlich versehentlich die Handynummer des Musikers einem Millionenpublikum gezeigt.

Der Wendler pflegte bis vor Kurzem noch eine intensive Geschäftsbeziehung mit dem TV-Sender RTL. Aufgrund eines Versehens des Kanals flimmerte laut Bild am Wochenende nun die persönliche Handynummer des Entertainers über Deutschlands Fernsehbildschirme. Im Rahmen der Show "Exclusiv – Weekend" versuchte eine Redakteurin nämlich den Star privat zu erreichen, um ihn zu interviewen. So kam es dazu, dass plötzlich die private Rufnummer des Künstlers im TV zu sehen war. Natürlich bemerkten die Zuschauer des Formats das zuhauf. Unter ihnen war auch Drag-Performerin Nina Queer (41). Sie schrieb zum Wendler-Fauxpas im Netz: "Dank RTL hat nun jeder in Deutschland die Telefonnummer vom Wendler. Ich hab schon zweimal angerufen. Erst war besetzt. Jetzt ist der AB dran."

Und der Wendler selbst kommentierte im Netz: "Ich bin entsetzt, wie sorglos und verantwortungslos RTL-Reporter diesen Bericht freigegeben und gesendet haben." Er sei gezwungen gewesen, sich eine neue Nummer zu besorgen.

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige

Instagram / ninaqueer Nina Queer, Oktober 2019

Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de