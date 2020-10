Cathy Hummels (32) gönnt sich ein bisschen Auszeit. Statt hektischem Programm stand bei der Beauty am Samstag Relaxen auf der Tagesordnung. Und das hat sie sich auch wirklich verdient, immerhin gab sie vor ein paar Wochen nicht nur ihr TV-Moderations-Debüt, sondern moderierte gleich zwei große Reality-Formate. Für ihre Fans veröffentlichte Cathy auch ein neues Foto-Update – ganz ohne Make-up. Dazu verriet sie ihre Lieblings-Entspannungs-Aktivität an kalten Wintertagen.

In ihrem neuen Instagram-Post strahlt die make-up-freie Cathy mit einem breiten Grinsen in die Kamera. Dabei lenken ihre strahlend blauen Augen so ab, dass man kaum aufpasst, was im Hintergrund des Fotos passiert. Links hinter der Moderatorn, die auf dem Boden sitzt, liegt ein Föhn, der angesteckt ist. Auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches – doch der Haartrockner ist tatsächlich gerade in Betrieb, wie Cathy im Post verrät: "Wundert euch nicht über den Föhn. Ich entspanne so manchmal – keine weiteren Fragen dazu bitte." Der Föhn ist dabei auf Richtung Beine und Po gedreht, vielleicht hatte die Influencerin vom Sport einen leichten Muskelkrampf.

Cathy ist offensichtlich nicht die einzige, die auf diese Weise entspannt. Verbotene Liebe-Darsteller Jo Weil (43) greift ebenfalls gern auf diese Methode zurück, wie er unter Cathys Post in einem Kommentar bestätigte: "Ich mache das mit dem Föhn auch seit jeher – Du bist also nicht allein."

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / joweil_official Jo Weil, Schauspieler

