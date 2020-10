Mehr Farbe für das Hausboot! Der kultige Kahn auf der Spree gehört seit Jahren zum Set von Berlin - Tag & Nacht. Anfangs wollte Basti (Martin Wernicke) noch ein Hostel darauf aufziehen, inzwischen haben es sich dort vor allem Krätze (Marcel Maurice Neue, 31) und Schmidti (Alexander Freund) gemütlich gemacht. Optisch konnte das mattweiße Boot allerdings bei keinem seiner Bewohner an Bord so wirklich punkten – bis jetzt! Im Zuge einer Müllentsorgungsaktion kommt Toni (Katharina Kock, 22) eine starke Idee…

Toni und ihre Freunde begeben sich auf einen Clean-Up-Walk, auf dem die Clique die Straßen Berlins von Unrat befreien will. Während ihrer Tour bekommen sie mit, wie jemand nicht nur das Hausboot ansprüht, sondern auch illegal Müll daneben entsorgt – Toni ist außer sich! Die frischgebackene Studentin packt der Ehrgeiz: Sie beseitigt den Schutt, ist stolz auf das Ergebnis, bis sie wenig später feststellen muss, dass erneut an Ort und Stelle randaliert wurde. Die Blondine hat einen Einfall, der auch die Hausbootbesitzer Krätze und Schmidti überzeugt: Der Kutter braucht ein auffälliges Graffiti mit einer Öko-Botschaft. Zusätzlich hisst sie ein Banner mit der deutlichen Message: "Müll auf die Straße? Bist du noch ganz sauber?"

Wie das Daily-Schiff nach dem kunstvollen Anstrich aussieht? Fotos der kommenden Folgen im RTL2-Pressebereich zeigen, dass es in jedem Fall farbenfroh zugeht! Auf einem Szenenbild grinsen sich Connor (Jakob Grün, 22) und Toni gut gelaunt an – und stehen dabei vor dem Hausboot, das unter anderem in einem knalligen Grün und frischen Türkis erstrahlt. Außerdem deutlich an der Außenseite zu erkennen: ein Delfin.

"Berlin - Tag & Nacht" montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNow verfügbar.

