Ende September wurden Zayn Malik (27) und seine Partnerin Gigi Hadid (25) Eltern eines kleinen Töchterchens. Mehrere Stars zeigten daraufhin ihre Freude über die Ankunft der Kleinen im Netz. Die Reaktion der One Direction-Boys war für viele Fans jedoch enttäuschend: Lediglich die ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (28) und Liam Payne (27) gratulierten dem frischgebackenen Papa in der Öffentlichkeit. Jetzt zieht aber ein weiteres Mitglied nach – Niall Horan (27) äußert sich erstmals zu Zayns Babynews!

In einem Interview mit Capital FM erzählte der Ire nun von seinen ersten Gedanken. "Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, in der wir alle totale Babys waren. Und jetzt gibt es drei Väter", staunte der "Slow Hands"-Interpret. Niall teilte dem Radiosender mit, dass er Zayn nach der Geburt eine Nachricht geschickt habe, um ihm zu gratulieren. "Es ist wirklich eine tolle Sache", schwärmte der Musiker über das neue Elternglück seines Ex-Kollegen.

Ob Niall auch bereits an Nachwuchs denkt? Im weiteren Verlauf des Interviews machte der Sänger klar, dass er noch keine Kinder plane. Anders als seine One-Direction-Kollegen lasse er sich noch Zeit mit dem Thema. Vor Zayn wurde Liam bereits 2017 Vater eines Sohnes, während Louis Papa des kleinen Freddie (4) ist.

Getty Images Niall Horan, Sänger

Instagram / zayn Zayn Maliks Post vom Februar 2020

Getty Images Niall Horan im Dezember 2019

