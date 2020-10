Ist sein Liebeskummer schon verflogen? Vor knapp einer Woche teilte Max Ehrich (29) ein Foto von sich und der ehemaligen American Idol-Teilnehmerin Sonika Vaid (25) bei einem Spaziergang – und legte nun noch einmal nach. Über sein Social-Media-Profil postete der Ex-Verlobte von Demi Lovato (28) nämlich ein paar Tage später einen Screenshot aus einem Videotelefonat mit Sonika. Die Fans von Demi stürmten danach sein Profil und überschütteten den Schauspieler mit Häme.

"Dein Herz scheint wirklich gebrochen zu sein wegen Demi", kommentierte ein User. Die Anhänger der "Sorry Not Sorry"-Sängerin reagierten sauer, weil Max sich noch bis vor Kurzem immer wieder negativ über den Popstar geäußert hatte. Der Under the Dome-Darsteller warf der Künstlerin vor, berechnend zu sein und die gemeinsame Beziehung nur zu Promotionszwecken für ihre Musikkarriere benutzt zu haben. Er habe hingegen tiefe Liebe für sie empfunden und sei nun am Boden zerstört. Nicht einmal vier Wochen später folgten jetzt seine Fotos mit Sonika.

Im Netz machten sich die Demi-Fans deshalb über Max lustig. Einige von ihnen unterstellten ihm, er habe es selbst nie ernst gemeint mit der Musikerin. Andere vermuten hinter den Bildern mit der Neuen einen Schachzug, um die Ex eifersüchtig zu machen. Was glaubt ihr? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / maxehrich Max Ehrich und Sonika Vaid Oktober 2020

Anzeige

Instagram / maxehrich Sonika Vaid und Max Ehrich beim gemeinsamen Spaziergang im Oktober 2020

Anzeige

Instagram / maxehrich Demi Lovato und Max Ehrich im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de