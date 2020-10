Hat er etwa eine neue Frau an seiner Seite? Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die Sängerin Demi Lovato (28) und Max Ehrich (29) sich getrennt haben – und das nur kurz nach ihrer Verlobung. Scheinbar blickt der Schauspieler aber mittlerweile schon wieder nach vorn: Max teilt im Netz ein Bild mit einer nicht ganz so unbekannten Dame und wirkt ziemlich happy!

Offensichtlich hat der 29-Jährige einen neuen Flirt am Start: Via Instagram teilt Max nämlich einen Schnappschuss mit der ehemaligen American Idol-Kandidatin Sonika Vaid (25). Total ausgelassen – so scheint es – schlendert der US-Amerikaner mit der Beauty über eine Straße. Der "The Young and the Restless"-Darsteller wirkt dabei ganz schön glücklich. Einen Kommentar hinterlässt er zu diesem Beitrag nicht. Ob er Demi damit eins auswischen will?

Immerhin kommt diese äußerst fröhlich wirkende Aufnahme für einige Fans ziemlich überraschend. Noch vor wenigen Tagen teilte Max ein Pic von sich, dass ihn ganz schön niedergeschmettert und mit feuchten Augen zeigt. Mit einem gebrochenen Herz-Emoji machte er deutlich, wie schlecht es ihm ging.

Getty Images Max Ehrich im Dezember 2018

Getty Images Sonika Vaid, Sängerin

Instagram / maxehrich Max Ehrich im Oktober 2020

