Die Liebesgerüchte um Chris Rock (55) scheinen sich zu bestätigen! Erst im vergangenen März hatte sich der US-amerikanische Comedian nach vier Jahren von seiner Partnerin Megalyn Echikunwoke getrennt. Allzu lange scheint er sein Singleleben jedoch nicht ausgekostet zu haben, denn seit Ende September heißt es, dass er Schauspielerin Carmen Ejogo (46) datet. Nachdem sie vor wenigen Wochen bei einem gemeinsamen Abendessen gesichtet worden waren, erwischten Paparazzi die beiden nun erneut!

Am Samstag machten sich der 55-Jährige und die neun Jahre jüngere Carmen auf den Weg zu einem Restaurant in Malibu. Die beiden wirkten dabei relativ vertraut: Denn anstatt sich für das Date besonders in Schale zu werfen, setzten beide auf lässige Outfits, die allerdings perfekt aufeinander abgestimmt waren: Sowohl Chris als auch die "Selma"-Darstellerin kombinierten ein weißes T-Shirt zu einer kakifarbenen Hose.

Dass die zwei bestens miteinander harmonieren, hatte sich schon während ihres ersten Dates gezeigt: Bei besagtem Dinner hatten sie sich nämlich nicht nur sehr angeregt und lebhaft unterhalten – Chris hatte Carmen immer wieder ganz tief in die Augen geschaut. Ob sie tatsächlich ein Paar sind? Stimmt ab!

Getty Images Chris Rock bei den Naacp Image Awards in Hollywood, 2019

Getty Images Carmen Ejogo, Schauspielerin

Getty Images Chris Rock, Comedian

