John Travolta (66) muss einen weiteren schweren Verlust verkraften. Im Juli hatte der Schauspieler voller Trauer bekannt gemacht, dass seine Frau Kelly Preston mit nur 57 Jahren gestorben war. Die Filmschönheit hatte zuvor lange an Brustkrebs gelitten und den Kampf schließlich verloren. Nun trifft ein weiterer Trauerfall die Familie: Johns Neffe Sam Travolta Jr. ist tot – er wurde nur 52 Jahre alt.

Das berichtet jetzt The Sun. Der Sohn von Johns ältestem Bruder sei bereits Ende September in seinem Zuhause in Wisconsin verstorben. Die genaue Todesursache ist bisher noch nicht bekannt. Ein Freund des Drehbuchautors erklärte gegenüber der britischen Zeitung: "Sam war immer fröhlich, ein guter Freund mit toller Energie. Er wird sehr vermisst, aber er wird für immer bei uns sein!" Der Verstorbene und sein Onkel sollen ein gutes Verhältnis zueinander gehabt haben.

John selbst meldete sich im Netz bisher nicht zu der Tragödie zu Wort. Vor wenigen Tagen noch hatte er seiner verstorbenen Frau rührende Zeilen via Instagram zu ihrem Geburtstag gewidmet: "All meine Liebe!", schrieb der Grease-Star unter anderem.

Getty Images John Travolta und Kelly Preston im Jahr 2018

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Getty Images Kelly Preston und John Travolta im Juni 2018 in New York

