Die dritte Staffel von The Masked Singer steckt schon in Folge eins voller Überraschungen – die neueste betrifft das Ballerina-Nilpferd-Kostüm! Zuvor erfreute schon das Erdmännchen-Weibchen die Zuschauer, denn auf einmal tauchte noch ein weiteres Kostüm auf, das passende Männchen zur maskierten Sängerin. Nun war das ebenfalls recht weiblich anmutende Nilpferd an der Reihe und als es begann zu singen, war die Sensation perfekt: Es handelt sich um einen Mann im Tutu!

Die ersten Töne, die das graue Tierchen von dem Song "Dance with somebody" anstimmte, ließ die Zuschauer und das Rateteam um Sonja Zietlow (52), Bülent Ceylan (44) und Dieter Hallervorden (85) noch überlegen, dann war es aber recht schnell klar: Beim Nilpferd handelt es sich um eine Männerstimme – und um was für eine! "Total mein Humor! Eine tolle Stimme, also ich bin davon total begeistert", freute sich Didi nach der Performance. Und die ersten Tipps hatten die drei auch parat. Sie vermuteten darunter einen aus dem Duo The Bosshoss oder aber den Koch Nelson Müller (41).

Verkehrte Welt herrschte aber nicht erst jetzt: Das Hipster-Alpaka galt zuvor als Mann, die Fans hatten vorab schon Joko Winterscheidt (41) im Verdacht. Beim Auftritt des pelzigen Paarhufers stellte sich dann jedoch heraus, dass es sich um eine Frau handelt. Im Verdacht stehen hier unter anderem Cathy Hummels (32) oder Dagi Bee (26).

Sascha Steinbach/Getty Images Sonja Zietlow, Moderatorin

Actionpress/ wcrART Nelson Müller, TV-Koch

© ProSieben/Marc Rehbeck Matthias Opdenhövel mit dem "The Masked Singer"-Nilpferd und -Alien

