Die neue The Masked Singer-Staffel startet direkt mit einer Sensation! Seit wenigen Minuten flimmert die beliebte Rate-Show wieder über die deutschen TV-Bildschirme – dieses Mal müssen Dschungel-Moderatorin Sonja Zietlow (52) und Comedian Bülent Ceylan (44) als Rateteam herausfinden, wer unter den zehn neuen Promi-Kostümen stecken könnte. In der heutigen Show steht ihnen Ex-Chamäleon Dieter Hallervorden (85) zur Seite. Schon während des ersten Auftritts wartete eine riesige Überraschung auf alle: Das Erdmännchen trat nicht alleine auf...

... sondern in Begleitung: Das erste Mal in der Show-Geschichte gibt es mit Herr und Frau Erdmännchen ein Pärchen bei "The Masked Singer"! Nachdem zunächst nur Frau Erdmännchen angeteasert wurde, trat plötzlich auch Herr Erdmännchen bei ihrem Duett zum "Dirty Dancing"-Hit "Hungry Eyes" auf die Bühne! Die maskierten Gestalten wirkten definitiv eingespielt aufeinander – als würden sie perfekt miteinander harmonieren. Zum Schluss gaben sie sich sogar ein Küsschen! Handelt es sich bei den verhüllten Promis vielleicht also um ein Pärchen im echten Leben?

Davon geht Sonja zumindest aus! "Ich habe das Gefühl, die könnten auch so tatsächlich ein Paar sein?", überlegte sie kurz nach dem Erdpärchen-Auftritt. "Was mir aufgefallen ist: Dass sie eine sehr klare, hochdeutsche Stimme hat. Ich gehe davon aus, dass sie eine Sängerin ist oder eine Moderatorin. Auf jeden Fall ist die im TV tätig und kann sehr gut sprechen. Er kann sehr gut singen", spann die 52-Jährige weiter. "Wie wäre es denn zum Beispiel mit Ina Müller (55) und Johannes Oerding (38)?"

Instagram / matthiasopdenhoevel Moderator Matthias Opdenhövel und das "The Masked Singer"-Maskottchen

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

Instagram / matthiasopdenhoevel Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer"

