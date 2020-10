Lange Zeit blieb die Schwangerschaft von Victoria's Secret-Engel Elsa Hosk (31) im Verborgenen. Erst vor Kurzem ging das Model mit seinen Babynews endlich an die Öffentlichkeit. Mittlerweile geht sie auch schon offener mit dem Thema um. Neulich teilte sie ihren Fans sogar mit, dass sie ein kleines Mädchen erwarte. In den sozialen Medien zeigt sie zudem immer häufiger ihren wachsenden Bauch. Auf einem neuen Pic präsentiert Elsa nun stilsicher ihre kugelrunde Körpermitte!

In ihrem neuen Instagram-Post zeigt die 31-Jährige jetzt stolz wie Bolle ihren Babybauch. Die Schwedin trägt darin ein figurbetontes, orangefarbenes Kleid, kombiniert mit schwarzer Sonnenbrille und kniehohen Lederboots. Ihre Fans schwärmen in den Kommentaren von Elsas Look. "Die stylishste Mama der Welt", schrieb ein Nutzer begeistert. Eine andere Userin hat stattdessen nur einen Wunsch: "Wenn ich mal schwanger bin, möchte ich auch so toll aussehen!"

Dass sich Elsa auch während ihrer Schwangerschaft so stilsicher zeigt, ist kein Wunder. Schon mit 14 Jahren begann die werdende Mutter zu modeln und zog bereits in jungen Jahren nach New York, um eine Karriere in der Fashion-Welt zu verfolgen. Heute gehört sie zu den erfolgreichsten Models weltweit und ist das Gesicht vieler großer Marken.

Getty Images Elsa Hosk als Victoria's-Secret-Engel im Dezember 2014

Instagram / hoskelsa Elsa Hosk, 2020

Getty Images Elsa Hosk im Fantasy Bra

