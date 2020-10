Joel Weßels hat in Sachen Frauen offenbar ein komplett anderes Beuteschema als sein Halbbruder Michael Wendler (48)! Nachdem der Schlagersänger in den vergangenen Tagen mit seinen Äußerungen zu Verschwörungstheorien für ordentlich Trubel sorgte, meldete sich auch der Sprössling seines Vaters Manfred Weßels zu Wort. Dabei zog der 16-Jährige vor allem über Michaels Frau Laura Müller (20) her – Joel könnte sich die Influencerin nämlich absolut nicht an seiner Seite vorstellen!

"Laura gefällt mir als Frau gar nicht. Die wäre mir viel zu dünn", verriet Joel in einem Interview mit Bild. Ohnehin stellt sich der Schüler sein Liebesleben im Vergleich zu dem von Micha völlig anders vor. "Ich will sicher nicht so viele Frauen haben wie Michael in seinem Leben. Da bin ich ganz anders", erklärte der Rotschopf. Der Teenager glaube eher an die eine große Liebe in seinem Leben.

Die Beziehung zwischen dem Wendler und seiner Laura stellt Joel eher infrage. "Keine Ahnung, ob das zwischen den beiden Liebe ist. Der Altersunterschied ist ja schon recht groß", äußerte sich der Jugendliche.

Instagram / lauramuellerofficial Laura und Michael Wendler im September 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Influencerin

ActionPress Laura und Michael Wendler im Mai 2020 in Köln

