Fiona Erdmann (32) macht kein Geheimnis aus ihrem After-Baby-Body! Vor rund elf Wochen hatten die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Mohammad ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit überrascht: Im vergangenen August hat ihr kleiner Sohnemann das Licht der Welt erblickt. Seither gibt die hübsche Influencerin ihrer Community nur allzu gerne ehrliche Einblicke in ihren neuen Alltag als Mutter: Jetzt teilte Fiona ein besonderes After-Baby-Body-Update in den sozialen Medien!

"Elf Wochen nach der Geburt vs. 13. Schwangerschaftswoche", betitelte Fiona diese Collage auf Instagram, mit der sie die Veränderungen ihres Körpers verdeutlichte. "Ich wiege noch immer einige Kilos mehr als vor der Schwangerschaft", erklärte die 32-Jährige und betonte: "Ich finde das völlig okay und normal." Trotzdem sei es für das Model aktuell merkwürdig, ihren Body in dieser Form zu sehen. "Ihr kennt mich, ich war immer extrem sportlich und muskulös", zog sie einen Vergleich.

Fiona koste es Überwindung, solch ungefilterte Einblicke via Social Media zu geben – und das hat auch einen guten Grund: "Letztens habe ich eine Nachricht bekommen, in der stand: 'Warum bist du immer noch so fett?'", teilte die Neu-Mama ihre Erfahrungen. Für solche Aussage haben ihre Fans offenbar kein Verständnis, denn sie hinterließen dem Model für diesen Post vor allem Komplimente. "Du siehst toll aus! Sei stolz auf deinen Körper, Maus", schrieb Influencer-Kollegin Sarah Harrison (29) zudem.

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann und ihr Sohn

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Star

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

