Die Kardashians posieren vor ungewohnter Kulisse! Eigentlich ist die weltberühmte Familie dafür bekannt, top gestylt und in sündhaft teuren Roben auf roten Teppichen zu posieren. Auch in den sozialen Netzwerken überlassen die Kardashian-Girls offenbar nichts dem Zufall und präsentieren sich scheinbar völlig makellos. Doch jetzt zog es Kim (40) und Co. wohl in die Natur: In lässigen Outfits posierten sie nun vor einer saftig grünen Landschaft!

Mit "Glücklicher Ort" und "Kein Filter" kommentierte Kim die zwei Schnappschüsse, die sie auf Instagram teilte. Vor einer grünen Weide und einem strahlend blauen Himmel steht die 40-Jährige an einen Holzzaun gelehnt und macht das Peace-Zeichen. Mit von der Partie sind ihre Schwestern Kendall Jenner (24), Khloé (36) und Kourtney Kardashian (41). Letztere brachte auch ihre Kids Penelope (8) und Mason (10) mit. Auch Kris Jenner (64) und ihr Partner Corey Gamble (39) nahmen an dem Ausflug in die Natur teil.

Auf dem zweiten Foto durften Fans auch die Rückenansicht der Kardashians bestaunen. Auf diesem drehte sich die Family nämlich um und blickte gemeinsam in die weite Landschaft. Offenbar befinden sie sich auf der Ranch von Kims Ehemann Kanye West (43) in Wyoming. Dieser tauchte auf den Pics jedoch nicht auf. Ob der Rapper sich hinter der Kamera befand und die tollen Schnappschüsse der Familie machte?

Getty Images Kim Kardashian mit ihren Schwestern Kylie und Kendall bei einer Veranstaltung 2016

Instagram / kimkardashian Die Kardashian-Familie, 2020

Instagram / kimkardashian/ Kim Kardashian, Reality-TV-Star

