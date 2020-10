Sie schiebt eine ziemlich relaxte Kugel! Vor einigen Tagen gab Kelly Rowland (39) ihren Fans eine zuckersüße Nachricht bekannt: Ihr Ehemann Tim Weatherspoon und sie erwarten ihren zweiten Nachwuchs. Seitdem hält sich die Beauty allerdings in Bezug auf ihre Schwangerschaft äußerst bedeckt – doch Paparazzi haben den Destiny's Child-Star nun trotzdem erwischt: Kelly flanierte vor wenigen Tagen ziemlich entspannt und kugelrund in einem stylishen Outfit durch L.A.!

Fotografen lichteten die 39-Jährige am Montag auf den Straßen von Los Angeles ab. In einem engen, gestreiften Kleid flanierte die schwangere Beauty entspannt zu einem Freund und setzte dabei ihren Babybauch schön in Szene. Besonderer Hingucker war aber definitiv der Turban auf ihrem Kopf! Allem Anschein nach pfeift die Sängerin auf einen perfekten Look während ihrer Schwangerschaft und kleidet sich lieber funktional – auch wenn es mal schnell gehen muss und die Haare noch nicht ganz sitzen.

Kelly ist allerdings immer noch total überwältigt davon, in anderen Umständen zu sein. Erst vor Kurzem hatte die werdende Mama ein Bild von sich im Netz geteilt, auf dem sie ihren Babybauch präsentiert. "Ich kann diesen Bauch immer noch nicht fassen", hatte sie ihre intime Momentaufnahme in ihrer Instagram-Story betitelt.

Getty Images Kelly Rowland und Tim Weatherspoon im Jahr 2017

P&P / MEGA Kelly Rowland im Oktober 2020

Instagram / kellyrowland Kelly Rowland im Oktober 2020

