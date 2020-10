In der letzten Folge von Das Sommerhaus der Stars wurde Eva (28) von den anderen Promipaaren fies reingelegt. Bei einem Spiel verbündeten sich die Kandidaten rund um Lisha und Lou gegen ihre Mitstreiterin. Am Ende verloren Eva und ihr Partner Chris die Challenge und sind somit nicht vor der Nominierung in der kommenden Show geschützt. Doch die Vorschau für die nächste Episode macht diesbezüglich Hoffnung. Wird Eva das Blatt noch einmal wenden und es Lisha und Lou nun heimzahlen?

Der Teaser zur kommenden Sommerhaus-Folge gibt Einblicke in die nächste Aufgabe der Promipaare. Hoch in der Luft sollen die Damen darin Matheaufgaben lösen. Doch für die Sieger des Spiels gibt es einen riesigen Vorteil. "Die Frau, die am schnellsten die Rechenaufgabe löst, darf einem bereits gesicherten Paar den Schutz wieder nehmen", lautet die Ankündigung für die Kandidaten. Besonders Eva scheint von der Ansage äußerst positiv überrascht zu sein.

Für zwei geschützte Paare heißt es nun also Zittern! Zuletzt gehörten sowohl Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki in der "Ich find dich scharf"-Challenge als auch Lisha und Lou beim Spiel "Abhängen" zu den Siegern und wären damit auf der sicheren Seite. Jedoch sieht besonders das YouTuber-Pärchen im weiteren Verlauf der Vorschau verzweifelt aus. Wurde den beiden etwa der Nominierungsschutz entzogen?

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW "Das Sommerhaus der Stars"-Szene

Anzeige

TVNOW Die "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer in Folge neun

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de