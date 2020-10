Diese Take Me Out-Boys kommen aktuell gar nicht gut weg! Erst vor wenigen Tagen packte Kuppelshow-Kandidatin Costina Munteanu über ihren Flirt Michael aus: Obwohl die beiden die Sendung gemeinsam verließen, habe er hinter ihrem Rücken den Kontakt zu anderen "Take Me Out"-Girls gesucht! Auch Teilnehmer Anh-Khoa soll es nicht ganz ernst in dem TV-Format gemeint haben. Jetzt offenbart "Take Me Out"-Lady Christina Nicolardi obendrauf: Michael und Anh-Khoa sollen trotz anderer TV-Dates Interesse an ihr gezeigt haben!

"Diese zwei haben mir tatsächlich auch geschrieben. Ich habe das den Mädels natürlich auch gleich erzählt", berichtete die Brünette nun im Promiflash-Interview. Nach der Show habe sie die Idee gehabt, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe zu gründen, um in Kontakt mit den Girls zu bleiben. Das habe sich nach der Flirt-Aktion der Männer auch als sinnvoll erwiesen, da sie die betroffenen Mädels so direkt informieren konnte.

Vor allem Kandidatin Costina zeigte sich in ihrer Instagram-Story besonders dankbar, dass sie über die Fremd-Flirts ihres TV-Dates ins Bild gesetzt wurde. Daraufhin habe sie die Reißleine gezogen und den Kontakt zu Michael abgebrochen. "Der Typ macht jede an. Ihm wird eine Frau nie reichen", zeigte sich Costina überzeugt.

TVNOW / Frank Dicks "Take Me Out"-Moderator Ralf Schmitz

Instagram / j.adorablee Christina Nicolardi, "Take me out"-Kandidatin

Instagram / costina_got_curves Costina Munteanu, Curvy Model

