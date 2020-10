Der Ratespaß von The Masked Singer geht in eine neue Runde! Seit vergangenem Dienstag können die Zuschauer endlich wieder raten, welche Promis sich unter den fantasievollen Masken verbergen. Auch das Rateteam, zusammengesetzt aus Sonja Zietlow (52), Bülent Ceylan (44) und jeweils einem Gastjuror pro Folge, gab schon fleißig seine Tipps ab. In der ersten Folge wurden sie von dem ehemaligen Kandidaten Dieter Hallervorden (85) unterstützt. Einen Tag nach dem Auftakt tauchten nun neue Indizien für den Frosch auf!

Der Frosch sorgte mit seinem ersten Auftritt zu "I Like to Move It" von Reel 2 Real gleich für Partystimmung – und damit macht er auch weiter. In dem jetzt von ProSieben veröffentlichten Video sieht man den Frosch wieder am Pool mit Partymusik im Hintergrund. Auf seinem Bademeisterstuhl sitzend verkündet er: "Ich rette jede Arielle, denn meine Flossen sind die größten." Kurz darauf hört man Partymusik und sieht ihn leere Gläser von einem Tisch räumen. "Im Club wird in die Hände gespuckt. Hier muss jeder anpacken, aber vom Putzen glänzt mein Bizeps", verkündet der durchtrainierte Frosch mit dem Sixpack und einem Anker-Tattoo auf dem Unterarm. Zum Schluss sieht man, wie hinter dem Frosch ein Blatt Papier im Wasser schwimmt. Darauf ist eine Liste mit 204 Strichen.

Die Zuschauer tippten in der ersten Folge, dass Wigald Boning (53), David Hasselhoff (68) oder Ralf Schmitz (45) unter der Maske steckt. Auch das Rateteam tippte auf einen Comedian: Sonja vermutete Atze Schröder (55) und Bülent warf den Namen Teddy Teclebrhan in die Runde. Nur Didi glaubte, dass es sich um einen DJ handele, konnte aber keinen Namen nennen.

