Jack Fincham scheint beim Autofahren einfach kein Glück zu haben. Der ehemalige UK-Love Island-Teilnehmer hatte erst im vergangenen August durch einen Unfall auf sich aufmerksam gemacht, bei dem er mit seinem Auto in einen geparkten Wagen gerast war. Nun musste der Vater eines Mädchens eine ähnliche Situation erleben, allerdings umgekehrt: Auf einem Parkplatz in Kent krachte ein fremdes Fahrzeug in seines – deshalb musste Jack jetzt einen Arzt aufsuchen.

In einem Gespräch mit The Sun berichtet der TV-Star jetzt von seinem Erlebnis am vergangenen Wochenende, bei dem nicht nur sein über 38.000 Euro teurer Mercedes zu Schaden kam: Durch den Aufprall sei der Airbag ausgelöst worden und mitten in sein Gesicht "geknallt" – das sei schlimmer gewesen, als jeder Schlag ins Gesicht, wie der angehende Profiboxer verrät: "Meine Nase und mein Kopf tun wirklich weh, genau wie mein Nacken. Ich gehe zum Physiotherapeuten, um das durchchecken zu lassen." Zuvor sei er außerdem in einem Krankenhaus gewesen, um schlimmere Verletzungen auszuschließen.

Auf Bildern, die dem Magazin vorliegen, sind die Spuren des Unfalls deutlich zu sehen: Jacks Nase ist auf den Fotos sichtbar angeschwollen – darüber hinaus hat er Blutergüsse unter seinen Augen. Nichtsdestotrotz scheinen die ihm weniger zu schaffen zu machen als sein demolierter Wagen: "Ich habe das Auto wortwörtlich gerade erst bekommen, ich bin am Boden zerstört", erklärt er. Er habe das Gefühl, das Universum mache ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung, sobald sein Leben gerade mal gut laufe.

Anzeige

Instagram / jack_charlesf Jack Fincham, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Jack Fincham im Dezember 2018 in London

Anzeige

Getty Images Jack Fincham, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de