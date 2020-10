Emmy Russ (21) wagt eine kleine Typ-Veränderung! Erst durch die vergangene Staffel Beauty & The Nerd wurde die Blondine einem größeren Publikum bekannt. Dort erregte sie mit ihrer vulgären und gleichzeitig kindlichen Art schnell Aufsehen – was ihr letztendlich dann auch einen Platz im Promi Big Brother-Container sicherte. Allzu lange steht die Influencerin also noch nicht in der Öffentlichkeit – den Zuschauern dürfte sie aber dennoch mit ihren gemachten Brüsten, aufgespritzten Lippen und vor allem ihrer platinblonden Mähne im Gedächtnis geblieben sein. An ihrer Frisur nahm Emmy nun aber tatsächlich eine Veränderung vor!

In ihrer Instagram-Story hält Emmy ihre Community regelmäßig über ihren Alltag auf dem Laufenden. So waren ihre Follower auch quasi live dabei, als sie ihre Schere zückte und sich selbst einen geraden Pony vor dem Spiegel verpasste. "Willkommen zu meinem neuen Ich. Mal schauen, wie lange ich so bleibe – und ob überhaupt...", stellte sie sich ihren Fans ganz stolz mit neuer Frisur vor.

"Und ob überhaupt" – was meint sie denn damit? Wenig später klärte Emmy die Follower auf – und zwar in ihrer vorherigen Haaroptik: Sie hatte sich lediglich ein Haarteil angebracht. "Das war nur so ein anbringbarer Pony. Denn ich wollte schon unfassbar lange mal testen, ob mir so ein Pony steht", gab sie zu. Und das Fazit? "Es hat mir sehr sehr gut gefallen", schwärmte sie.

