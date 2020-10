So schafft Lena Gercke (32) den Spagat zwischen Mama-Alltag und Berufsleben! Seit Anfang Juli ist die erste Gewinnerin von Germany's next Topmodel Mutter: Ihr Partner Dustin Schöne (35) und sie durften sich über die Geburt ihrer kleinen Tochter Zoe freuen. Seitdem geht die Blondine voll in ihrer Elternrolle auf – inzwischen ist sie aber auch wieder berufstätig. Damit sie sich trotzdem um ihre Kleine kümmern kann, erledigt sie ihren Bürokram einfach zusammen mit Zoe an ihrer Seite!

Wie ihr Leben als arbeitende Mutter aussieht, zeigt die 32-Jährige ihren Followern nun in ihrer Instagram-Story: Während Lena vor ihrem Laptop sitzt, befindet sich ihre Tochter in einer Babytrage vor ihrer Brust. "Mache so Home-Office seit zwei Stunden", schrieb sie dazu. Gleichzeitig wurde sie etwas wehmütig bei dem Gedanken, wie schnell ihre Tochter wächst: "Diese Hand wird einfach so schnell groß", lautet ihr zusätzlicher Kommentar zu dem Foto.

Ihren teils stressigen Alltag zwischen Job und Familie muss die Blondine aber nicht alleine bewältigen – ihr Freund Justin unterstützt sie voll und ganz. "Wir teilen uns den Alltag mit ihr ganz gut auf und sind beide voll im Einsatz", erzählte Lena gegenüber der Zeitschrift Gala.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit Dustin Schöne und ihrer gemeinsamen Tochter Zoe

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Juli 2020

