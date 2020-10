Welches The Masked Singer-Wesen konnte die Zuschauer am meisten überzeugen? Am Dienstagabend startete die beliebte Rate-Show in eine neue Runde – und die Fans bekamen die Promis unter den Kostümen erstmals zu hören! Noch vor der Auftaktsendung war das Nilpferd der absolute Liebling der Fans. Doch wie sieht es jetzt aus, wo man die Tierchen in Aktion gesehen hat? Tatsächlich ist inzwischen ein anderer "The Masked Singer"-Kandidat der Favorit!

Wie eine Promiflash-Umfrage zeigt, hat sich das Blatt mit den ersten Performances gewendet: Platz eins belegt inzwischen das schaurige Skelett! Ganze 44 Prozent (649 Votes) der insgesamt 1.475 Umfrageteilnehmer (Stand 21. Oktober, 22 Uhr) können offenbar gar nicht genug von dem Gesangstalent bekommen. Das Ballerina-Nilpferd ist mit nur noch 15 Prozent (234 Votes) auf den zweiten Platz abgerutscht. Platz drei belegt der coole Anubis – mit immerhin 13 Prozent (184 Votes) der Stimmen.

Auch beim Rateteam steht das knöcherne Kostüm hoch im Kurs. Bei der Pressekonferenz zur neuen Staffel schwärmte Sonja Zietlow (52) gegenüber Promiflash: "Ich finde das Skelett wirklich mega! Wirklich ein Hammer, Hammer, Hammer Kostüm!" Auch Kollege Bülent Ceylan (44) war direkt hin und weg – weil es ihn an sein eigenes Kostüm aus Staffel eins erinnert: "Der Engel lebt als Toter weiter, ist wiederauferstanden!"

Das "The Masked Singer"-Skelett

Matthias Opdenhövel und das Nilpferd bei "The Masked Singer"

Bülent Ceylan als "Masked Singer"-Engel

