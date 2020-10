In den vergangenen Monaten hat sich einiges im Leben von Angelina (28) und Sebastian Pannek (34) getan! So haben die ehemalige Bachelor-Kandidatin und der Ex-Rosenverteiler sich im vergangenen April das Jawort gegeben – und rund zwei Monate später erblickte dann auch ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt. Nach außen hin wirkt ihr Leben perfekt. Und tatsächlich scheinen die beiden nach wie vor sehr verliebt und glücklich zu sein: Angelina und Basti feiern nun sogar ihren ersten halben Hochzeitstag...

Via Instagram teilte der Content Creator jetzt einen Schnappschuss von ihrer Trauung am 22. April. Angelina war damals noch schwanger – und Basti legte ihr liebevoll eine Hand auf ihren Bauch. "Vor sechs Monaten", schwärmt er in der Bildunterschrift. "Habe heute für uns gekocht... war sehr salzig, also immer noch sehr verliebt", witzelte der stolze Ehemann weiter.

Auch Angelina teilte einen Hochzeits-Throwback auf ihrer Seite. Außerdem präsentierte sie stolz den Strauß Rosen, den sie offenbar von ihrem Gatten zum Halbjährigen bekommen hat. Was sagt ihr dazu, dass die zwei ihr sechsmonatiges Jubiläum als Eheleute feiern? Stimmt ab!

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, September 2020

Instagram / sebastian.pannek Angelina und Sebastian Pannek

Instagram / sebastian.pannek Sebastian und Angelina Pannek im März 2020

