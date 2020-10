Melissa (25) beweist sich als vielseitige Bachelorette! Seit rund einer Woche ist die schöne Reality-TV-Darstellerin wieder im Fernsehen zu sehen – auf der Suche nach der ganz großen Liebe. In der Auftaktfolge hatte die Beauty ihre 20 Anwärter mit ihrem Aussehen direkt vom Hocker gehauen: So trug sie bei der ersten Nacht der Rosen eine elegante bodenlange Robe in Türkis. Doch konnte auch ihr Look am zweiten Entscheidungsabend überzeugen? Schließlich ging ihr Outfit hier in eine ganz andere Richtung!

In der zweiten Folge begrüßte Melissa die verbliebenen Männer in einer sexy Party-Kombi aus einem kurzen, gestreiften Pailletten-Kleid mit großzügigem Dekolleté sowie einem tiefen Rückenausschnitt. Dazu kombinierte sie ein Paar geschnürte High-Heels. Insgesamt zeigte die 25-Jährige hier wesentlich mehr Haut als noch in der ersten Nacht – und das ließ nicht nur die Herzen der Kandidaten höherschlagen: Auch die Zuschauer zeigten sich total begeistert! "Wow, Melissa – du sahst einfach nur lecker aus", schwärmte ein Fan auf Instagram, wo sie einen Schnappschuss ihres Looks veröffentlicht hatte.

Für den Großteil ihrer Bachelorette-Dates hingegen schmiss Melissa sich bisher eher in sportliche, aber dennoch feminine Outfits – so wie man sie auch privat am häufigsten antrifft. Das wird auf ihrem Instagram-Account deutlich: Hier zeigt die süße Brünette sich gerne in Kombinationen aus einer schlichten Jeans sowie einer eleganten Bluse oder einem tief ausgeschnittenen Top. Wie hat euch ihr Kleid für die zweite Nacht der Rosen gefallen? Stimmt ab!

Alle Episoden von "Die Bachelorette" bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW Bachelorette Melissa, 2020 auf Korfu

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa, "Die Bachelorette" 2020

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de