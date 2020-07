Funkstille bei Kim Kardashian (39) und Kanye West (43)? Der Rapper sorgte in den vergangenen Tagen für eine Menge Schlagzeilen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung brach er in Tränen aus und verriet, dass Kim darüber nachgedacht hatte, ihre gemeinsame Tochter North (7) abtreiben zu lassen. Wenig später machte er mit einer Reihe von bizarren Tweets von sich reden. Kim reagierte darauf mit einem Statement, in dem sie erklärte, dass Kanye an einer bipolaren Störung leide. Dieses Drama soll sich allerdings ausschließlich in der Öffentlichkeit abspielen. Privat haben Kim und Kanye angeblich keinen Kontakt mehr.

Wie ein Insider gegenüber TMZ berichtete, sollen die vierfachen Eltern seit Kanyes tränenreicher Wahlkampfrede fast gar nicht mehr miteinander gesprochen haben. Angeblich weigert sich der 43-Jährige, mit seiner Frau in Kontakt zu treten. Demnach ignoriere er ihre Anrufe und sei ihr auch aus dem Weg gegangen, als Kim zu Kanye nach Wyoming geflogen ist, um mit ihm über seine psychischen Probleme zu sprechen.

Laut dem Insider soll sich Kim aber schon lange Sorgen um den gesundheitlichen Zustand des "Stronger"-Interpreten machen. Von seiner Wahlkampfrede und seiner Abtreibungsoffenbarung soll sie im Vorfeld nichts gewusst haben.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit Tochter North

Anzeige

Getty Images Kanye West im Oktober 2019

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian im April 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de