Blake Lively (33) sorgt mit ihren Tretern für Verwirrung im Netz! Die schöne Schauspielerin und ihr Mann Ryan Reynolds (44) sind bereits seit einigen Wochen fleißig am Werbung machen: Mit zahlreichen Postings forderten sie ihre Follower bereits auf, ihre Stimme bei der US-Präsidentschaftswahl abzugeben. Mit einem neuen Foto wollten sie nun stolz zeigen, dass sie ihren Stimmzettel bereits abgegeben haben – doch ihren Bewunderern fiel dabei nur eines ins Auge: Blakes Füße! Hat die Blondine sich auf dem Bild etwa nachträglich Schuhe aufgemalt?

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 33-Jährige am Donnerstagabend besagten Schnappschuss: Breit grinsend posieren Blake und Ryan vor einer Steinwand, in den Händen halten beide ihre Stimmzettel. Doch die Botschaft der Aufnahme ging an den meisten Fans des Paars vorbei – sie hatten nur Augen für die Füße der dreifachen Mutter: "Ehm – hat sie sich etwa High Heels auf die Füße gezeichnet?", fragte ein Follower, ein anderer entdeckte das Detail ebenfalls: "Kann ich diese Killer-Heels haben?"

Auf Ryans Profil wurde das Rätsel schlussendlich gelöst: Der Deadpool-Star veröffentlichte nämlich eines der Originalbilder. Und auf dem steht seine Frau tatsächlich barfuß neben ihm. Der Schauspieler verriet seiner Community zudem, wie spannend die Wahl für ihn gewesen sei – schließlich durfte der Kanadier, der erst seit 2018 die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, zum ersten Mal seine Stimme abgeben.

Anzeige

Instagram / blakelively Blake Lively und Ryan Reynolds, Oktober 2020

Anzeige

Instagram / vancityreynolds Blake Lively und Ryan Reynolds im Oktober 2020

Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de