Diese Frage brennt aktuell zahlreichen Fans unter den Nägeln: Was ist bloß zwischen Margarita Nigmatullin (24) und Marc Eggers (34) vorgefallen? Monatelang waren die Ex-Köln 50667-Stars quasi unzertrennlich. Und auch wenn die YouTuber es nie offiziell bestätigt haben, war für ihre Community klar: Die beiden sind auf jeden Fall ein Paar! Doch in den vergangenen Wochen scheint nun irgendetwas passiert zu sein: Maddy und Marc haben offenbar keinen Kontakt mehr. Jetzt hatte die 24-Jährige anscheinend genug von all den Spekulationen – und spricht Klartext!

"Nein, Marc und ich sind kein Paar – wir sind nicht zusammen. Ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt erwähnen muss, weil wir noch nie in irgendeinem Satz öffentlich gesagt haben: 'Wir sind zusammen.' Wir haben diese Worte nie ausgesprochen", betont Maddy aufgebracht in ihrer Instagram-Story und führt weiter aus: "Wir wohnen nicht mehr zusammen. Es gab keinen bestimmten Grund, es ist nichts passiert. [...] Manchmal ist es einfach so, dass es nicht mehr passt." Jeder würde nun seinen Weg gehen und sich auf andere Sachen fokussieren als die gemeinsamen Projekte.

Doch damit ist die interessanteste Frage ja immer noch nicht geklärt: Waren die beiden denn jemals zusammen oder nicht? Maddy spricht in ihrer Botschaft ganz offensichtlich immer im Präsens, lässt die Vergangenheit jedoch – scheinbar absichtlich – aus. Ob sich ihre Fans mit diesem Statement nun zufriedengeben werden?

Instagram / maddynigmatullin Maddy Nigmatullin, Influencerin

Instagram / marceggers Marc Eggers, Male-Model

YouTube / That's Us MxM "Köln 50667"-Stars Margarita Nigmatullin und Marc Eggers

