Wer hat, der kann – das dachte sich nun vermutlich auch Hailey Bieber (23)! Paparazzi und Fans kennen das Model sowohl leger als auch edel gekleidet. Während sich die Ehefrau von Justin Bieber (26) in ihrer Wahlheimat Los Angeles beispielsweise zum Kaffeeholen eher in einen lässigen Jogginganzug wirft, erscheint sie auf hochkarätigen Events dagegen stets in teurer Designer-Robe. So auch Ende vergangener Woche in New York City: Hier wurde die 23-Jährige nun in einem hautengen Leder-Maxi-Dress abgelichtet, das ihren Traumkörper perfekt in Szene setzte!

Justin ist der musikalische Gast in der aktuellen Ausgabe von "Saturday Night Live". Die Show wird im Big Apple aufgezeichnet, und natürlich war auch Hailey dabei zugegen. Auf dem Weg zum TV-Studio wurde sie schließlich von Fotografen erwischt, die ihr atemberaubendes Outfit einfingen: Das Kleid aus dem Hause Yves Saint Laurent betont vor allem das Dekolleté der Blondine – und das kann sich in dem Outfit auch wirklich sehen lassen. Schließlich rundete Hailey den Look mit einer Tasche mit Zebramuster und Riemen-High-Heels perfekt ab.

Und den atemberaubenden Body will sich die Laufstegschönheit noch ein wenig länger genau so erhalten. Wie sie erst kürzlich zugab, möchte sie derzeit noch keine Kinder kriegen: "Ich bin ein ehrgeiziges Mädchen mit vielen Projekten. Es wird passieren, aber nicht jetzt", plauderte sie im Interview mit Vogue Italia über ihre Karriere- und Familienpläne aus.

Rachpoot / MEGA Hailey Bieber in Los Angeles

MEGA Justin und Hailey Bieber in New York City

Getty Images Hailey Bieber im Februar 2020

