Jesse Tyler Ferguson (45) zelebriert einen besonderen Tag! Der Modern Family-Darsteller und sein Mann Justin Mikita wagten nach sieben Jahren Ehe den nächsten Schritt: Sie wünschten sich ein Kind – und im vergangenen Juli war es dann so weit: Ihr kleiner Sohn Beckett machte ihr privates Glück schier perfekt. Nun teilt der stolze Vater an seinem Geburtstag ein neues Foto des Wonneproppens.

"Mein erster Geburtstag mit diesem kleinen Nugget in meinen Armen", schreibt Jesse auf Instagram zu einem knuffigen Vater-Sohn-Schnappschuss. Der Schauspieler feierte am Donnerstag seinen 45. Geburtstag. Anlässlich des besonderen Tages teilte auch sein Partner einen Netzbeitrag und gratulierte ihm: "Herzlichen Glückwunsch, Jesse. Ich bin so froh darüber, dass du geboren wurdest und deinen Weg zu mir gefunden hast."

Jesse und Justin lernten sich kennen, als "Modern Family" vor elf Jahren im US-amerikanischen Fernsehen anlief. Nach einer zufälligen Begegnung im Fitnessstudio sei es zehn Monate später zu einem ersten Date gekommen, berichteten die beiden im Interview mit Variety. 2013 gaben sie sich im Sommer im Beisein von 200 Gästen in New York das Jawort, nachdem Jesse rund ein Jahr zuvor um die Hand seines Auserwählten angehalten hatte.

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita im Januar 2020

Twitter / jessetyler Jesse Tyler Ferguson mit seinem Sohn Beckett

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita

