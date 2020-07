Sie heißen endlich ihren Nachwuchs auf der Welt willkommen! Seit sieben Jahren sind Jesse Tyler Ferguson (44) und sein Mann Justin Mikita nun schon verheiratet. Im Januar verkündete der Schauspieler dann eine zuckersüße Nachricht: Er und sein Gatte werden zum ersten Mal Eltern. Und dieser große Tag stand endlich vor der Tür: Jesse und Justin sind Papas ihres ganz persönlichen Glückes geworden!

Dies bestätigt nun ein Sprecher der beiden gegenüber People. "Jesse und Justin haben am 7. Juli 2020 ihr kleines Bündel voller Freude namens Beckett Mercer Ferguson-Mikita begrüßt", so ein Repräsentant. Die frischgebackenen Eltern seien überglücklich und freuen sich schon jetzt auf die Reise zu dritt als Familie. Gegenüber ihren Fans hat sich bisher weder der Modern Family-Darsteller noch sein Mann geäußert.

Die freudige Baby-News hatte der Rotschopf vor einigen Monaten in der The Late Late Show von James Corden ausgeplaudert. "Da ist etwas, das ich noch nie erwähnt habe. Das muss also unter uns bleiben: Mein Mann und ich erwarten im Juli ein Baby", hatte der 44-Jährige total happy bekannt gegeben.

Getty Images Justin Mikita und Jesse Tyler Ferguson im Januar 2020

Getty Images Jesse Tyler Ferguson, Schauspieler

Getty Images Jesse Tyler Ferguson und Justin Mikita



