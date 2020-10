Eva Mendes (46) lässt private Einblicke in ihren Mama-Alltag zu. Die Schauspielerin ist seit über neun Jahren mit Ryan Gosling (39) zusammen. Ihr gemeinsames Glück krönte das Hollywoodpaar vor sechs Jahren mit seiner ersten Tochter Esmeralda, zwei Jahre später folgte mit Amada Baby Nummer zwei. Die Eltern halten ihre Familie so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus, auch Bilder ihres Nachwuchses gibt es keine. In einem Interview teilt Eva jetzt aber lustig-süße Anekdoten von ihren beiden Mädchen.

"Manchmal fühlt es sich so an, als würden Ryan und ich eine Art Bed-and-Breakfast mit sehr betrunkenen und aggressiven Gästen führen", scherzt die "Hitch"-Darstellerin im Gespräch mit Sydney Morning Herald. Sie verglich ihre Kids mit "zornigen und rechthaberischen" Menschen, die nach Essen schreien würden und denen sie am Ende des Tages immer hinterher räumen müssten. "Wenn sie schlafen gehen, müssen wir putzen und reden darüber, wie sie uns heute wieder behandelt haben", witzelt sie weiter.

Doch Alltagsstress hin oder her – Eva liebt ihre kleinen Mäuse über alles. Das betonte sie bereits vor zwei Jahren gegenüber E! News: "Ich bin so besessen von meinen Kindern, dass ich sie nicht verlassen will." Tatsächlich hat sich die Leinwandschönheit seit ihrer ersten Schwangerschaft aus dem Filmbusiness zurückgezogen – schließe ein Comeback allerdings nicht aus.

Getty Images Eva Mendes und Ryan Gosling beim Toronto International Film Festival 2012

Getty Images Eva Mendes bei der Eröffnung vom New York & Company Miami Store in Miami 2017

Getty Images Eva Mendes im Februar 2020

