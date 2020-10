Hat Alinas öffentliches Statement etwa Konsequenzen? Die 21-Jährige lernte über die Kuppelshow Take Me Out Anh-Khoa kennen. Doch der zunächst so sympathische Klavierspieler entpuppte sich am Ende nicht als Traumprinz: Laut der Schauspielerin verheimlichte er während ihrer intensiven Kennenlernphase, dass er zum Zeitpunkt der Dreharbeiten schon längst eine Freundin hatte. Dass Alina so offen über ihr unschönes Dating-Erlebnis auspackte, gefällt Anh-Khoa so gar nicht!

Im Promiflash-Interview erklärt die hübsche Brünette, dass ihr TV-Flirt vorab nicht nur über ihr öffentliches Statement Bescheid gewusst hätte, es sondern auch als "gerechtfertigt" angesehen hätte– doch: "Gestern kam er dann auf einmal, dass sich so viele Leute von ihm abwenden würden, Kooperationen wegfallen würden etc.. Und er hatte dann mit anwaltlichen Schritten gedroht, wenn ich die Storys und das Video nicht rausnehmen würde", schildert sie. Sie empfinde sein Verhalten als respektlos und könne seine Entschuldigung nach all den Ereignissen nicht mehr ernst nehmen. "Er meinte auch, dass es berufliche Folgen für ihn hat, aber daran ist er ja selbst schuld", findet sie.

Das Verhalten des Show-Kandidaten könne Alina einfach nicht nachvollziehen – vor allem, weil er sich zuvor so viel Mühe gegeben hätte, sie kennenzulernen. "Wir haben uns über einen Monat lang intensiv gedatet. Er hat meinen Bruder kennengelernt, mir Briefe geschrieben, mich in Hamburg besucht, ich ihn in Berlin", erinnert sie sich im Promiflash-Interview zurück. Dann hätte er ihr auf einmal gestanden, dass es noch eine andere Frau in seinem Leben gebe...

