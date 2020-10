Irgendwie scheint die Pechsträhne von Katie Price (42) einfach nicht abzureißen! Nach zwei gebrochenen Füßen und einem Krankenhausaufenthalt genießt die Britin erst seit wenigen Tagen ein bisschen Zweisamkeit mit ihrem Lover Carl Woods an den Traumstränden der Malediven. Allerdings könnte der Inseltrip der fünffachen Mutter nun ein jähes Ende finden. Der Grund: Im Urlaub fielen ihr Teile ihrer Veneers aus dem Mund! Reist das Ex-Nacktmodel deshalb nun vorzeitig ab?

Einem Insider zufolge soll Katie "entsetzt" gewesen sein, als sie mehrere ihrer perlweißen Veneers – eine Art hauchdünne Keramikschale, die auf die Zähne aufgeklebt wird, um Verfärbungen oder Schäden auszubessern – plötzlich "ausspuckte". Von vorne sehe noch alles top aus, aber sobald die Britin den Mund weiter öffne, weise ihr Lächeln ein paar Zahnlücken auf. Ihren Pärchenurlaub wolle sie deshalb aber nicht abbrechen, plaudert die Quelle gegenüber The Sun aus. "Nach ihrem Maledivenaufenthalt will sie in die Türkei und dort ihre Zähne wieder nachbessern lassen", erzählt der Tippgeber.

Erst im vergangenen August ließ sich Katie ihre Veneers während eines Trips in der Türkei einsetzen. Die Prozedur filmte die 42-Jährige sogar für ihren YouTube-Kanal. Dabei sahen ihre Follower zum ersten Mal ihre echten Beißerchen und waren geschockt von dem wahren Zustand ihrer Zähne. Die Blondine scherzte selbst, dass sie aussehe, wie ein "Bösewicht in einem Bond-Film".

Getty Images Katie Price bei einem Event in Woking im November 2015

YouTube / Katie Price Katie Price im August 2020

YouTube / Katie Price Katie Price im August 2020

