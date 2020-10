Marina Balmasheva gibt einen aktuellen Einblick in ihre Schwangerschaft! Die russische Influencerin hält momentan ihre 480. 000 Instagram-Follower regelmäßig mit Updates zu ihren neuen Umständen auf dem Laufenden. Sie ist von ihrem Ehemann schwanger – soweit nichts Ungewöhnliches. Doch dieser war zuvor ihr Stiefsohn! Daher dürften ihre Fans ihre Schwangerschaftsreise ganz besonders interessieren: Jetzt meldete sich Marina erneut mit einem Lagebericht bei ihrer Community!

Mit einem aktuellen Instagram-Schnappschuss ihres Körpers verriet die Bloggerin, dass sie sich aktuell im sechsten Monat ihrer Schwangerschaft befände. "Das Baby wiegt aktuell 700 Gramm, vielleicht mehr", vermutete die Web-Bekanntheit. Und der kleine Spross in ihrem Bauch macht sich auch schon richtig bemerkbar. "Es tritt, nachdem ich etwas gegessen habe", verriet die Schwangere. Momentan gehe sie viel spazieren, jedoch nur an Orten, an denen wenige Menschen unterwegs seien. "Ich will mich und das Baby schützen. Es ist eine wertvolle Fracht, die ich in mir trage", erklärte sie.

In drei Monaten darf Marina dann endlich ihr Kind, das ein Mädchen wird, gemeinsam mit ihrem Mann Vladimir in die Arme schließen. Kürzlich teilte sie mit ihren Fans bereits ein kleines Throwback, um von den Anfängen ihrer Schwangerschaft zu berichten. Der Moment, indem sie ihrem Partner davon erzählte, dass sie ein Baby erwarten, sei nämlich besonders emotional gewesen. "Ich habe gezittert", gab sie in ihrer Instagram-Story an.

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva und ihr Ehemann Vladimir Shavyrin

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva, Bloggerin

Instagram / marina_balmasheva Marina Balmasheva, Oktober 2020

