Kelly Osbourne (35) hat kein Problem damit, einen Schnappschuss aus der Garderobe mit der Welt zu teilen! Die Tochter von Ozzy Osbourne (71) hat sich in den vergangenen Monaten stark verändert: Dank einer Magenmanschetten-OP hat die 35-Jährige unglaubliche 38,5 Kilogramm abgenommen. Ihre Taille hat sie zusätzlich mit einem Hula-Hoop-Reifen schmal bekommen – und das Ergebnis der Transformation zeigt sie nun ganz stolz im Netz: Auf diesem vermeintlich zufällig geschossenen Foto kommt ihre Hammer-Taille so richtig zur Geltung!

Kelly probierte kürzlich Klamotten von Adam Drawas an und veröffentlichte glatt ein Pic aus der Umkleidekabine in ihrer Instagram-Story. Darauf trägt sie einen engen Spitzenrock und einen durchsichtigen roten BH und zieht sich gerade einen Pullover über den Kopf. Ganz geschickt gibt die gebürtige Britin so den Blick auf ihre geschrumpfte Körpermitte frei und zeigt, über was für eine wohlgeformte Silhouette sie sich freuen kann.

Klar, dass bei Kelly mit diesem Selbstbewusstsein auch einige potenzielle Partner anklopfen. So wurde sie erst vor zwei Tagen erneut mit dem TikTok-Beau Griffin Johnson (21) in Los Angeles gesichtet. Der Reality-Star und der 14 Jahre jüngere Teenieschwarm schienen ihre Zweisamkeit in einem Promi-Restaurant in West Hollywood genossen zu haben.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Oktober 2020

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne im Oktober 2020

Photographer Group / MEGA Kelly Osbourne und Griffin Johnson im Oktober 2020

