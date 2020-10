Edoardo Mapelli Mozzi (36) gewährt nun ganz private Einblicke! Seit seiner Hochzeit mit Prinzessin Beatrice (32) im Juli ist es recht still geworden um das frisch vermählte Paar. Während sie zunächst ihre Flitterwochen in vollen Zügen genossen hatten, ging es Schritt für Schritt zurück in den Alltag. So stand für Edoardo vor Kurzem ein wichtiges Interview an – und in diesem plauderte der britische Immobilienentwickler nicht nur über seine Arbeit, sondern auch über ein ganz besonderes Geschenk, dass er seiner Gattin gemacht hat!

"Das beste Geschenk, das ich je gemacht habe, ist eine einzigartige Bronzeskulptur, die ich vergangenes Jahr bei meinem Stiefvater, dem Künstler David Williams-Ellis, zum Geburtstag meiner Frau in Auftrag gegeben habe", verriet der Unternehmer im Interview mit Financial Times. David sei ein anerkannter Bildhauer, der unter anderem Skulpturen in Lebensgröße herstellt und seit 2017 mit Edoardos Mutter Nikki verheiratet ist. "Es ist etwas Besonderes für uns, ein Stück seiner Arbeit bei uns zu Hause zu haben", schwärmte der 36-Jährige abschließend.

Einmal ins Plaudern geraten, gab er weitere Details über das Zusammenleben mit Beatrice preis. So erzählte er unter anderem, dass sie einen kleinen, hauseigenen Gemüsegarten hätten und gern gemeinsam kochen. Edoardos persönliche Leibspeise? Räucherlachs! "Ich habe auch immer Räucherlachs da, [...], weil er einfach zuzubereiten ist, wenn du den ganzen Tag gearbeitet hast und nur eben etwas Gesundes essen möchtest", erklärte der Weinliebhaber.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und seine Verlobte, Prinzessin Beatrice im September 2019

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice, 2019

Backgrid / ActionPress Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi beim Dior Sessions Book Launch

