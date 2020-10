Schon jetzt kann sie ihre Schwangerschaft nicht mehr verstecken! Es ist erst wenige Wochen her, dass Ashley Tisdale (35) ihre Fans in ein süßes Geheimnis eingeweiht hat: Mitte September hatte sie verraten, dass sie zum ersten Mal Mama wird. Die High School Musical-Darstellerin ist aktuell im zweiten Trimester – der Nachwuchs soll demnach im Frühjahr 2021 das Licht der Welt erblicken. In welcher Schwangerschaftswoche sie genau ist, verriet sie bislang nicht. Doch Ashleys Bauch hat in letzter Zeit definitiv einen ordentlichen Schub gemacht!

"Guckt euch diese Kugel an, echt verrückt", erklärt die Schauspielerin ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Für einen Fashion-Haul schlüpft die Blondine in einen hautengen, dunklen Jumpsuit, den sie in den kommenden Monaten am liebsten gar nicht mehr ausziehen würde. Während sich die Schwangerschaft von vorne kaum erahnen lässt, ist die Kugel von der Seite wirklich nicht zu übersehen. Für den vierten oder fünften Monat ist die Wölbung jedenfalls schon verhältnismäßig groß, wie auch Ashleys anfänglicher Kommentar andeutet.

Wie gesagt, der genaue Geburtstermin bleibt erst einmal topsecret – doch immerhin teilte die 35-Jährige andere spannende Neuigkeiten mit ihren Followern. So verriet sie kürzlich sogar schon das Geschlecht des Babys. Ashley und ihr Partner Christopher French (38) werden im kommenden Jahr Eltern eines Mädchens.

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdales Babybauch im Oktober 2020

Instagram / cmfrench Ashley Tisdale und Christopher French

Instagram / ashleytisdale Christopher French und Ashley Tisdale, Oktober 2020

