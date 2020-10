Bei Das Sommerhaus der Stars zeigt sich Lisha immer selbstbewusst und schlagfertig. Gemeinsam mit ihrem Partner Lou kämpft sie erbittert gegen die anderen Promipaare – vor allem will sie ihre Konkurrentin Eva (28) loswerden. Viele Zuschauer wissen jedoch nicht, dass Lisha von ihrer Familie nur wenig Rückhalt bekommt: Den Kontakt zu ihrer Schwester Jasmin brach die YouTuberin sogar schon vor Jahren ab. Eine Geschichte aus ihrer Vergangenheit berührt besonders: Als Lisha zehn war, setzte ihre Oma sie alleine im Wald aus!

In einem einstündigen YouTube-Video erzählt die Blondine von ihren schlimmen Kindheitserinnerungen. Auf einer Autofahrt hätte sich Lisha mit ihrer älteren Schwester gestritten, als ihre Oma plötzlich eine Vollbremsung gemacht hatte. "[Oma] hat mich dann aus dem Auto rausgezogen und gesagt: 'Du kotzt mich an. Wegen dir ist es laut, ich habe Kopfschmerzen, ich setze dich jetzt im Wald aus'", erinnert sich der Webstar schluchzend zurück.

"Leute, ich hab geschrien und geweint. Ich hab gesagt: 'Oma, bitte mach das nicht. Ich verspreche, ich sag nichts mehr im Auto. Bitte, nimm mich mit nach Hause'", fährt Lisha fort. Schlussendlich durfte sie doch mit ihrer Familie zurückfahren – sie habe sich jedoch nicht mehr getraut, einen Mucks von sich zu geben. Lou, der im Clip neben seiner Partnerin sitzt, ergänzt noch, dass sich das Ganze im Dunkeln abgespielt hatte.

Was Lisha an der Situation besonders verletzt hatte? Die Reaktion ihrer Schwester: "Das Einzige, was ich sehen konnte, war das Gesicht von Jasmin, als sie aus der Rückscheibe guckte. Sie hat mich richtig gehässig angegrinst, als würde es mir recht geschehen", stellt Lisha fassungslos fest. Im weiteren Verlauf des Videos gibt sie zu, erst zehn Jahre später mit ihrer Mutter über diesen Vorfall gesprochen zu haben.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Berliner Webstar

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals YouTuberin Lisha, 2017 auf Instagram

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha, YouTuber

