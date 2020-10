Lisha kann auch anders! Die YouTuberin und ihr Partner Lou sind aktuell in aller Munde: Im Sommerhaus der Stars ecken die Webstars Folge für Folge immer härter mit Konkurrentin Evanthia Benetatou (28) an – zuletzt eskalierte der Streit in einem heftigen Wortgefecht. Die verletzliche Seite der sonst so knallharten Influencerin zeigte sie jetzt auch in der Reality-Show. Lisha sprach erstmals in der Sendung über ihre Familie. Was sie in der Vergangenheit schon alles hat durchmachen müssen, erläuterte sie nicht. Das hat sie aber bereits 2019 in einem Realtalk-Video getan. Zu ihrer Schwester und Mutter hat sie nämlich den Kontakt abgebrochen.

In einem sehr emotionalen YouTube-Video vom Mai 2019 erzählte Lisha erstmals, warum sie ein so schwieriges On-Off-Verhältnis zu ihrer älteren Schwester hat. Schon seit ihrer Kindheit sei die Beziehung zu Jasmin nicht die Beste gewesen, sie habe aber immer zu ihr gehalten. Dass ihre Verwandte ihr nichts Gutes will, habe die 34-Jährige spätestens mitbekommen, nachdem sie mit Lou vor rund zehn Jahren eine Beziehung eingegangen war: "Meine Mutter hat sich immer von meinem Handy in Facebook eingeloggt. Da habe ich gesehen, dass meine Schwester und sie einen Chat haben. Dort hat meine Mutter geschrieben: 'Wir müssen Lisha und Lou auseinanderbringen.' Meine Schwester hat darauf geantwortet: 'Ja, aber wie?'" In diesem Moment habe sie das Gefühl gehabt, jemand reiße ihr das Herz heraus. Später habe das Netzsternchen sogar herausgefunden, dass Jasmin hinter diversen Hate-Profilen gesteckt und gegen das Duo aktiv in Kommentaren gehetzt hatte.

Dennoch verzieh Lisha ihrer großen Schwester immer wieder: Sie ermöglichte ihr eine Karriere als Influencerin und später als YouTuberin, von der sie finanziell profitierte. Sogar eine Magen-OP, um Jasmin den Traum vom Abnehmen zu erfüllen, organisierte Lous bessere Hälfte – in dem sie auf ihren Accounts dafür warb. Dennoch trat ihre Schwester ihr nie mit Dankbarkeit entgegen, sondern wollte immer mehr und war nach wie vor neidisch auf den Erfolg des Power-Couples. "So war es immer, ich konnte nie etwas richtig oder gut machen, ich war immer nur die nichtsgönnerische, dreckige Schwester'", erklärte Lisha im Clip. Doch auch nach diversen weiteren Vorfällen dieser Art wollte der Webstar sein Familienmitglied nicht aufgeben.

Das Fass zum Überlaufen gebracht habe Jasmins Verdacht, Lisha hätte versucht, ihre Social-Media-Kanäle zu hacken. "Das war der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich kann nicht mehr. Was muss diese Frau noch machen, damit du endlich raffst, dass du Dreck in ihren Augen bist", berichtete sie ergriffen in dem Video. Ab diesem Tag habe sie Jasmin auf jeglichen Plattformen blockiert, gelöscht und ihr eine letzte Nachricht hinterlassen: "Das ist der letzte Tag, an dem du meine Schwester bist, ich will mit dir nie wieder etwas zu tun haben." Da der Online-Hate nach der Funkstille aber nicht weniger, sondern mehr wurde, habe sich Lisha schlussendlich dazu entschieden, über ihre Schwester auszupacken und das ehrliche Video zu drehen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha, Berliner Webstar

Instagram / lishaandlou_the_originals Reality-Star Lisha Arm in Arm mit ihrem Papa

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou und Lisha im Oktober 2020

