Was hat dazu geführt, dass sich Take Me Out-Kandidat Dimitrij und Single-Lady Klaudia doch gut verstehen? Die Teilnahme an der Flirtshow stand für den Boxer anfangs unter keinem guten Stern: Nachdem einige Frauen behaupteten, den Hottie bereits von Datingplattformen zu kennen, wurde er ausgebuzzert und musste ohne Date nach Hause. Jetzt wurde der Sportler allerdings mit Kandidatin Klaudia gesichtet. Im Promiflash-Interview verriet die Beauty jetzt auch, wie es dazu kam!

"Ehrlich zugegeben, entspricht er optisch voll und ganz meinen Vorstellungen von einem perfekten Mann", gestand Klaudia gegenüber Promiflash. Es habe der gebürtigen Polin deshalb keine Ruhe gelassen, dass sie die Chance eines Kennenlernens nicht genutzt hat – doch die Meinungen der anderen Frauen hätten sie zunächst beeinflusst. "Normalerweise verurteile ich niemandem nach dem Aussehen – und ausgerechnet ihn habe ich abgestempelt", erklärte Klaudia.

Um ihr Gewissen zu beruhigen, wollte sich Klaudia selbst ein Bild von Dimitrij machen und verabredete sich mit ihm zu einem Treffen in Köln. "Ich habe damit gerechnet, dass sich alles, was ich zu dem Zeitpunkt gehört habe, bestätigen wird", erzählte die Berlinerin. Doch im Gegenteil: Klaudia wurde von Dimitrij eines Besseren belehrt.

Anzeige

Instagram / thepolishpotato Klaudia, ehemalige Kandidatin bei "Take Me Out"

Anzeige

Instagram / d.lasergun Dimitrij, Ex-"Take Me Out"-Kandidat

Anzeige

Instagram / thepolishpotato Klaudia, bekannt aus "Take Me Out"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de