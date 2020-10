Da waren die The Voice of Germany-Coaches kurzzeitig baff! Vergangene Woche traute sich George Philippart zum zweiten Mal auf die große Bühne der Castingshow: Nachdem er 2015 bereits als Frau teilgenommen hatte, trat er in der Jubiläumsstaffel nach seiner Transformation erneut an. Die Juroren waren begeistert – erwarteten hinter der Stimme jedoch eine weibliche Kandidatin! Ob George deswegen wohl enttäuscht war?

Während der 30-Jährige auf der Bühne den Song "Si t'étais là" von Louane zum Besten gab, rätselten die Coaches auf den Drehstühlen. Yvonne Catterfeld (40) war sicher: "Das ist bestimmt eine ältere Frau!" Umso größer war die Überraschung, als sie den Brillenträger schließlich vor sich hatte. Im Promiflash-Interview erinnerte sich George jetzt an diese Situation zurück: "Ich war im ersten Moment überrascht. Gestört hat es mich absolut nicht, da es doch gerade bei 'The Voice of Germany' um den Gesang geht, unabhängig von Geschlecht, Alter und Co." Er sei sicher, dass der Mensch viel zu oft in Schubladen denke und deswegen eine Stimme einem Geschlecht zuordne.

Nach seiner Verwandlung erneut auf der TVOG-Bühne stehen zu dürfen, bedeutete dem Transgender-Mann viel. Das betonte der Hundeliebhaber nach dem Auftritt gegenüber Promiflash: "Mein Körper ist meinem Ich angepasst, ich fühle mich darin wohl. Natürlich hat das seelische Wohlbefinden auch Einfluss auf Bühnenpräsenz und Leistung!" Er sei trotzdem nervös gewesen.

