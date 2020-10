Iris Mareike Steens (28) Figur Lilly Seefeld lässt im GZSZ-Kiez aktuell nichts anbrennen – doch im Privatleben der Schauspielerin geht es definitiv ruhiger zu. Seit knapp drei Jahren ist sie mit ihrem Mann Kevin verheiratet – allerdings hat sich die Seriendarstellerin bewusst dazu entschieden, ihre Beziehung aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Hin und wieder, wie zum Beispiel zu besonderen Anlässen, macht sie allerdings eine Ausnahme. So wie jetzt, als sie ihrem Partner zum Jahrestag im Netz eine Liebeserklärung machte.

"Zehn Jahre du und ich. Die wundervollsten zehn Jahre und mehr als ein Drittel unseres Lebens. Ohne dich unvorstellbar. Danke, dass du die guten Zeiten zu großartigen und die schlechten zu besseren machst", beginnt Iris ihren romantischen Beitrag auf ihrer Instagram-Seite. Dazu teilt sie einen Schnappschuss, auf dem sie ihren Mann umarmt und verschmitzt in die Kamera lächelt. "Du bist der beste Mensch, den ich mir an meiner Seite nur hätte vorstellen können und ich weiß jeden Tag, was für ein riesengroßes Glück ich habe, die Frau an deiner Seite sein zu dürfen. Ich liebe dich", rundet die 28-Jährige ihr Liebes-Posting ab.

Obwohl Iris und Kevin damit seit einem Jahrzehnt zusammen sind und schon jede Menge miteinander erlebt haben, schlagen die Schmetterlinge im Bauch bis heute Purzelbäume. "Happy Hochzeitstag. Seit fast zehn Jahren ein Liebespaar, seit bald drei Jahren offiziell Mann und Frau, vor genau zwei Jahren mit all unseren Liebsten diese Liebe gefeiert bei unserer wundervollen, ‘richtigen’ Hochzeitsfeier und immer noch und immer wieder ein Kribbeln im Bauch, wenn ich in deinen Armen liege", schwärmte sie im Sommer anlässlich ihres Hochzeitstages.

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen im Juni 2020

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen, März 2020

Anzeige

Instagram / irismareikesteen Iris Mareike Steen und ihr Ehemann Kevin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de