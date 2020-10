Hatte Lily James (31) auch mit einem anderen Schauspieler eine Affäre? Die Darstellerin wurde vor einigen Tagen in flagranti mit Dominic West (51) beim Turteln in Rom erwischt. Das Pikante an ihrem Techtelmechtel: Der "The Affair"-Star ist seit zehn Jahren mit Catherine FitzGerald (49) verheiratet. Für die "Cinderella"-Darstellerin soll das allerdings nicht der erste Flirt mit einem Promi gewesen sein. Sie soll auch Armie Hammer (34) ziemlich nahe gekommen sein!

Lily und Armie drehten zusammen für den Netflix-Film "Rebecca" – und sollen dabei über eine professionelle Beziehung zueinander hinausgegangen sein, wie ein Insider The Sun on Sunday verrät: Sie hätten sich "wie ein Paar verhalten", geflirtet und gelacht. Während der Dreharbeiten im Sommer hätten die Stars auch außerhalb der Arbeitszeiten viel Zeit miteinander verbracht. "Sie und Armie waren sich sehr nah und waren am Abend und am Wochenende oft zusammen unterwegs", weiß die Quelle. Gleichzeitig habe Armie offen kommuniziert, dass seine Ehe mit Elizabeth Chambers (38) nach zehn Jahren in die Brüche gegangen sei.

Zur selben Zeit soll es auch zwischen Lily und ihrem damaligen Freund Matt Smith (37) gekriselt haben. "Sie war wütend, weil er nach Ibiza geflogen ist und sie nicht angerufen hat." Die Trennung der 31-Jährigen von dem Schauspieler wurde ein paar Monate später im Oktober bekannt, während Armie bereits seit Juli offiziell wieder Single ist.

Getty Images Dominic West, Schauspieler

Getty Images Elizabeth Chambers und Armie Hammer

Getty Images Schauspieler Matt Smith und Lily James

