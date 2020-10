Wie royal verläuft Alexander Schäfers Auftritt bei Prince Charming? Endlich ist es so weit: Die zweite Staffel der beliebten Datingshow für Schwule feiert ihr Free-TV-Debüt. 20 Singlemänner kämpfen in dem Format um die Krawatten von Junggeselle Alex. In der Auftaktfolge bekommt nicht nur der Frankfurter seine potenziellen Traummänner zum ersten Mal zu Gesicht, auch die Kandidaten dürften einen ersten Blick auf den Prinzen erhaschen. Doch kommt Alex wie sein Vorgänger mit einer Kutsche zur Krawattennacht?

Nein – im Gegensatz zu Nicolas Puschmann (29) in Staffel eins hat der 29-Jährige keine Pferdekutsche, sondern ein anderes besonderes Gefährt für die Anreise gewählt: Er rollt in einem goldenen Jeep an und winkt aus der geöffneten Dachluke. Für einen festlichen Empfang sorgen dann nicht nur die auf ihn wartenden Prachtkerle, sondern auch ein glitzernder Feuerwerk-Regen. Doch wie gefällt den Teilnehmern der Auftritt? Kann Alex ihren Erwartungen gerecht werden?

Ganz offenbar hat Alex die Solo-Kandidaten auch ohne Kutsche aus den Socken gehauen. "Von einer Skala von eins bis zehn: Auf jeden Fall zehn", schwärmt beispielsweise Teilnehmer Jacob und auch Konkurrent Leon ist begeistert. "Süßes Lächeln, tolles Auftreten – genau so, wie man sich einen Prinzen vorstellt und wünscht", meint er nach der ersten Begegnung.

Alle neuen Folgen von "Prince Charming" immer montags auf TVNOW.

Alexander Schäfer

Alexander Schäfer bei "Prince Charming"

Die "Prince Charming"-Kandidaten 2020

