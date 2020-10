Augen zu und durch – das war wohl jetzt das Motto von Pietro Lombardi (28). Schon vor ein paar Monaten hatte der Musiker angekündigt, dass er abnehmen will. Allerdings hatte ihm der innere Schweinehund immer wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Doch Pietro kniff die Pobacken zusammen, stellte vor einigen Wochen seine Ernährung um und legte regelmäßige Trainingseinheiten im Gym ein. Und siehe da: Die Pfunde purzeln plötzlich gewaltig!

In einer Frage- und Antwortrunde auf seinem Instagram-Profil bekamen die Fans jetzt die Möglichkeit, ihrem Idol Fragen zu stellen. Ein Follower nahm die Gelegenheit auch gleich beim Schopf und hakte bei Pie nach, wie seine Diät läuft. "Habe 15 Kilo abgenommen", gab der 28-Jährige daraufhin stolz preis und ergänzte mit einem lachenden Emoji: "Muss jetzt wieder zunehmen." Ob sich Pietro damit einen Scherz erlaubt oder tatsächlich wieder etwas zunehmen möchte, um eventuell den Muskelaufbau zu fördern, ließ er offen.

Anfang des Jahres hatte der einstige DSDS-Juror seiner Community verraten, dass er noch nie im Leben so schlecht in Form gewesen sei. Zu einem älteren Foto, auf dem er seine Muckis präsentiert, hatte er geschrieben: "Das ist neun Monate her und zwei Verletzungen später habe ich dafür 25 Kilo mehr." Mittlerweile ist er davon mehr als die Hälfte wieder losgeworden.

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi beim SchlagerOlymp in Berlin

Anzeige

Folgt ihr Pietro im Netz? Na klaro! Nee, noch nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de