Katy Perry (36) darf sich zum Geburtstag über eine Comedy-Einlage freuen! Am Sonntag feierte die erfolgreiche Sängerin ihren 36. Geburtstag. Kurz vor ihrem Ehrentag hatte sie im Netz noch deutlich gemacht, wie sehr sie dem zweiten Teil des Comedyfilms Borat entgegenfiebere. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sie allerdings noch keine Ahnung gehabt haben, dass sie bald schon ihre ganz persönliche Vorstellung zu sehen bekommt: Die kasachische Kultfigur gratulierte der Musikerin kurz darauf nämlich auf ihre ganz eigene Art!

Katys Verlobter Orlando Bloom (43) überraschte seine Liebste nicht nur mit süßen Throwback-Schnappschüssen der beiden via Instagram, sondern auch mit einem lustigen Clip von komiker Sacha Baron Cohen (49) aka Borat Sagdiyev: "Jagshemash, Katy Pepsi! Ich wollte eigentlich in Florida segeln gehen und habe deshalb im Internet nach Wassersport in Orlando gesucht", erzählt der Schnäuzer-Fan. Anstelle von Segelbooten und Co. habe ihn die Suchanfrage jedoch zu schlüpfrigen Bildern von Orlando Bloom gebracht. "Es muss schön sein, Orlando wachsen zu sehen... Hab einen tollen Geburtstag, mit besonders viel Sahne auf deinem Kuchen! Warum nicht?", lauteten seine doppeldeutigen Anspielungen.

Offenbar hätte sich Orlando keine bessere Überraschung für seine zukünftige Frau ausdenken können. Er bezeichnete den Clip nicht nur als eine "Dein-Traum-werde-wahr-Geburtstagsnachricht" – Katy repostete ihn darüber hinaus auch auf ihrem eigenen Account und schrieb dazu völlig sprachlos: "Oh mein Gott, Orlando!"

Getty Images Sacha Baron Cohen als Borat

Instagram / orlandobloom Katy Perry und Orlando Bloom

Instagram / orlandobloom Orlando Bloom und Katy Perry

