Anfang der 2000er stahl Ryan Gosling (39) als Noah Calhoun in dem Liebesdrama "The Notebook" die Herzen vieler Frauen. Der Film erhielt zum Zeitpunkt seines Erscheinens gemischte Kritiken, entwickelte sich aber im Laufe der Jahre zu einem absoluten Klassiker und zum Favoriten vieler Filmliebhaber. Beinahe wäre die männliche Hauptrolle jedoch an einen anderen Schauspieler gegangen – ursprünglich wollte George Clooney (59) den Noah verkörpern!

Beim 64th BFI London Film Festival erzählte George nun von seinen früheren Absichten. Er und Hollywoodlegende Paul Newman (✝83) seien ursprünglich für die Rolle des jungen und alten Noah vorgesehen gewesen. "Wir haben uns damals getroffen und gesagt: 'Das ist es, das wird großartig'", verriet der ehemalige Batman per Videobotschaft. George wurde jedoch skeptisch, nachdem er sich ein paar von Pauls Werken angesehen hatte. "Er ist einer der attraktivsten Männer überhaupt. Ich sagte ihm: 'Ich sehe kein bisschen aus wie du. Das ist verrückt'", musste er enttäuscht feststellen. Schlussendlich gingen die Parts dann an Ryan und James Garner (✝86).

Doch George ging damals nicht leer aus: 2004 spielte er zum zweiten Mal die Rolle des Danny Ocean in dem Actionstreifen "Ocean's 13". Auch sein nächster Film steht bereits in den Startlöchern. "The Midnight Sky" ist ein Sci-Fi-Drama, das kommenden Dezember bei Netflix erscheinen soll. Clooney verkörpert darin einen einsamen Wissenschaftler nach der Apokalypse.

ActionPress/Moviestore Collection/face to fa Rachel McAdams und Ryan Gosling in "The Notebook" (2004)

Getty Images Der junge Paul Newman, 1963

Philippe Antonello/NETFLIX George Clooney in "The Midnight Sky"

